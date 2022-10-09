«Поставлена задача тебя смешать с грязью»: украинские спецслужбы начали терроризировать депутатов Госдумы

Украинские спецслужбы начали информационно-психологическую атаку на депутатов нижней палаты российского парламента. Как сообщил депутат Госдумы Олег Матвейчев, таким образом киевский режим пытается спровоцировать конфликт между властью и патриотически настроенными россиянами.

Как отметил парламентарий, его предупредили заранее о направленной атаке из Киева. «Сейчас ЦИПСО поставлена задача – качать тему конфликта ура-патриотов и власти… Мне сказали, что поставлена задача тебя смешать с грязью, чтобы никто к тебе не прислушивался», – пояснил Матвейчев, который многократно выступал с разъяснениями о применении Киевом подобной технологии-провокации.

По его словам, после этого разговора последовала первая медиа-атака: в СМИ явно по заказу украинской стороны появились фейковые публикации о «боязни санкций» и намеренном неголосовании за включение республик Донбасса, Запорожья и Херсона в состав России.

«Наезд на меня высосан из пальца. Повод придуман. Приписывают мне слова о том, что Кадыров – диванный аналитик. Я ничего подобного не говорил. Заявляют, что меня нужно послать на передовую за то, что я не голосовал за присоединение республик, хотя все знают, что я в больнице лежу два месяца. Все знают, что я давно под санкциями и специально письмо Байдену писал, чтобы против меня санкции ввели. Мне смысла не было бояться санкций», – подчеркнул Матвейчев, отметив, что в соцсетях также появились подобные тексты и демотиваторы с аналогичными тезисами.

«Вскрылось, что атака идет с хохляцкой стороны. Тот, кто это постит, получил задание с той стороны. Когда накануне взорвали Крымский мост, они спрогнозировали, что я скажу: задача врагов вызвать истерику в народе и спровоцировать поиск виноватых в России. Чтобы я такие комментарии не давал, на весь день вырубили мне телефон с помощью мощного потока спама. Но я все равно комментарии дал с помощью других технологий», – сказал Матвейчев.

Москва, Светлана Антонова

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