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Вторник, 11 октября 2022, 18:13 мск

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Биржевой курс доллара поднялся выше 64 рублей

Сегодня американская валюта вновь заметно подорожала по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Московской бирже курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с июля. В ходе торгов курс евро вырос выше отметки 63 рубля.

Максимальный биржевой курс «американца» достигал отметки 64,09 рубля, «европейца» – 63,0475.

Между тем, официальный курс доллара на завтра, 12 октября, установлен на уровне 63,6840 рубля, евро – 62,3481.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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