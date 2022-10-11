Биржевой курс доллара поднялся выше 64 рублей

Сегодня американская валюта вновь заметно подорожала по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Московской бирже курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с июля. В ходе торгов курс евро вырос выше отметки 63 рубля.

Максимальный биржевой курс «американца» достигал отметки 64,09 рубля, «европейца» – 63,0475.

Между тем, официальный курс доллара на завтра, 12 октября, установлен на уровне 63,6840 рубля, евро – 62,3481.

Москва, Светлана Антонова

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