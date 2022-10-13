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Четверг, 13 октября 2022, 12:02 мск

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Правительство РФ поддержало законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ

Правительство России дало положительный отзыв на проект федерального закона об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат автор законопроекта, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Теперь уже официально: получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны», – отметил он.

Депутат обратил внимание, что этот документ дополняет другой законопроект – о запрете пропаганды нетрадиционных отношений. «В пакете с подготовленным нами законом о запрете ЛГБТ-пропаганды – представим эти инициативы в понедельник на слушаниях в ГД», – уточнил Хинштейн.

В отзыве правительства отмечается, что «позиция о необходимости принятия мер, направленных на обеспечение нравственной и психической безопасности как несовершеннолетних, так и общества в целом, поддерживается, при этом введение административной ответственности должно быть сопряжено с установлением запретов в отношении соответствующих видов информации в действующем законодательстве».

Законопроект за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии предусматривает, в том числе, штраф для граждан до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до 5 млн рублей, а также административный арест для физических лиц на 15 суток и приостановку деятельности юрлица до 90 суток.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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