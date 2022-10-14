СМИ: Уголовное дело в отношении ректора «президентской» академии прекращено

Прекращено производство по уголовному делу в отношении Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимира Мау, обвинявшегося в крупном хищении, передает РБК со ссылкой на два источника, близкие к академии. Эту информацию подтвердили источники «Интерфакса» и ТАСС.

Один из собеседников РБК пояснил, что уголовное преследование в отношении Мау было прекращено на днях, в среду или четверг. «Он [Владимир Мау] ведет себя уверенно, в академии бывает каждый день», – отметил источник.

Адвокат Мау Алексей Дудник пока не комментирует эту информацию.

Информацию о прекращении дела подтвердили источники «Интерфакса» и ТАСС. По словам одного из собеседников, дело вначале было выделено в отдельное производство и уже затем прекращено.

Ранее, 30 июня, пресс-служба московского главка МВД сообщала, что Мау было предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС.

При этом в полиции уточняли, что ректор проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц.

3 августа стало известно, что следователь решил заменить Мау определенный судом домашний арест на подписку о невыезде. 10 августа пресс-служба РАНХиГС сообщила, что ректор вернулся к исполнению обязанностей.

20 мая текущего рода было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого является экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Экс-чиновник обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 млн рублей. Правоохранительные органы проводили обыски у сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС.

Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка – обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.

Как следует из материалов дела, Ракова дала показания на Мау. Следствие провело очную ставку между ними, в ходе которой ректор отверг обвинения.

Москва, Андрей Дорофеев

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