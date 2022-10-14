«Это глупость или предательство…» В Госдуме оценили проект федерального бюджета-2023

Проект федеральный бюджет на 2023 год требует кардинальной переработки, поскольку этом документе закрепляется «порочная практика» на основе «безумной логики», сравнимой с глупостью или предательством национальных интересов. Как заявил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, главная задача внесенного в парламент документа – это минимизация роли государства в экономике и жизни общества с одновременным снижением затрат на Вооруженные силы РФ в условиях специальной военной операции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение парламентарий высказал в дискуссионном клубе, организованном в Москве партией «Справедливая Россия – За правду».

«Что нам предлагают составители либерального бюджета: по-прежнему либеральная логика. Главная задача – минимизация в прямом смысле слова любой ценой роли государства в экономике, соответственно, в жизни общества. Доходы федерального бюджета урезаются с 19% ВВП в этом году до 16,4% в 25-м году. Расходы с 19,9% до 17,1% ВВП. Причем, дефицит бюджета, несмотря на по-прежнему колоссальные бюджетные резервы, все равно строго удерживается в пределах ничтожных 2% ВВП», – пояснил Делягин, подчеркнув, что часть госрасходов может принести прибыль, в голову разработчиков проекта бюджета «не помещается».

Депутат обратил внимание, что в проекте документа предусмотрено сохранение порочной системы так называемого бюджетного правила, с помощью которого фактически «замораживаются» доходы госказны, и планы по наращиванию заимствований. «Бюджетное правило, что бы нам там ни пели, на самом деле сохраняется. Потому что доходы ФНБ, которые поступают, но не идут на развитие экономики, они замораживаются в ФНБ по-прежнему. Это 939 млрд в 23-м году, 656 млрд в 24-м, 488,5 млрд рублей в 25-м году. При этом замораживание денег снова будет сопровождаться значительными займами. В 23-м году 1,7 трлн рублей, в 24-25-м годах – по 2 трлн рублей они будут занимать заново. Одной рукой сотни миллиардов замораживают, другой рукой – триллионы берут взаймы. Эта безумная порочная логика сохраняется», – подчеркнул он.

Как считает Делягин, структура проекта бюджета носит «инерционный характер и в целом не отражает реальных задач», которые стоят перед Россией. «Расходы на вооруженные силы России предполагается сократить в следующем году в 1,44 раза – с 2,6 до 2,5 трлн рублей. Казалось бы, страна ведет боевые действия, а расходы на вооруженные силы мы сокращаем. Причем не на 10%, а в 1,44 раза, 1,1 трлн рублей. Правда это компенсируется ростом «других расходов» – это такая статья. Было меньше, чем 0,5 трлн, будет – больше, чем 1,9 трлн рублей. Но если исходить из того, что бюджетная классификация имеет смысл, то «другие расходы» потратить на вооруженные силы будет немножко затруднительно. При этом в целом расходы в реальном выражении растут менее чем на 3%. А начиная с 24-го года, начинают сокращаться, и в 25-м году будут в реальном выражении на 20% ниже, чем в этом году», – отметил парламентарий.

«То есть, нас происходит разоружение РФ, планируется. Мы с Западом «закусились», у нас с Западом системный конфликт, мы видим, что Вооруженные силы РФ не соответствуют требованиям, которые перед ними стоят – уж не буду в детали вдаваться. Нам нужна нормализация вооруженных сил. При этом у нас на 20% в реальном выражении собираются сокращать расходы. Это глупость или предательство? Необходимо 1 трлн добавить на расходы, связанные с обороной. На вооруженные силы – раз, на науку – два, на производство – три. Триллион в год. Я понимаю, что это звучит очень обще, но мы имеем такую ситуацию, такой слом всех пропорций, такую неопределенность, что нужно принимать большие решения», – пояснил депутат.

Делягин обратил особое внимание, что беспрецедентно в реальном выражении растут расходы на безопасность и правопорядок, причем – за счет национальной экономики. «Это безумный рост, беспрецедентный! За все пореформенную историю России у нас ничего никогда так не росло... Рост опять за счет нераскрываемых «других вопросов». За один год они растут в 7,6 раза. То есть, это логика начала СВО, что мы сейчас за год освободим всю Украину за 23-й год, и дальше придется наводить порядок, поэтому расходы на армию будут снижаться, расходы на безопасность и правопорядок должны быть очень высокими. Было ясно летом, что эта логика уже не работает. Но людям, которые делали бюджет, то, что знает вся страна, неведомо», – отметил он.

«За счет чего увеличение расходов на правопорядок? За счет национальной экономики. Мы все тоскуем, что у нас 2% ВВП мирового, нам нужно больше для укрепления нашей ресурсной базы… расходы на национальную экономику сокращаются с 4,3 до 3,5 трлн рублей, а в 25-м году в реальном выражении они сократятся на четверть по сравнению с 22-м годом. Национальная экономика превращена в донора жизненно важных органов для всей остальных. Я понимаю, что нужно что-то резать, что поддержка экономики осуществляется неэффективными методами, но это не основание, чтобы ее резать. Экономика – это корова, которая не просто дает молоко, мы за счет нее живем все», – подчеркнул Делягин.

В то же время депутат напомнил про банкротство пенсионной системы из-за фактически налога на бедность, которое при нынешнем проекте бюджета продолжится. «У нас сейчас в стране чем вы беднее, тем больше с вас берет государство. У нас действительно действует налог на бедных, поэтому люди уходят в тень и естественно не платят пенсионные взносы», – констатировал он.

«Ну, и самый главный приоритет федерального бюджета, единственная статья, расходы на которую неуклонно растут от года к году. Неуклонно! Причем, и в реальном выражении, и в процентах к общим расходам бюджета. Это расходы на обслуживание госдолга. Это деньги, которые за наш с вами счет, за счет налогоплательщиков замечательный Минфин за эти деньги субсидирует и выкармливает финансовых спекулянтов. Потому что он берет деньги взаймы, которые ему не нужны, которые он частично планирует тут же заморозить в бюджете, и выплачивает проценты за ненужный долг из наших с вами денег. Это субсидирование финансовых спекулянтов. Это эхо 90-х годов. С ним надо заканчивать вместе с его носителями. Это категорическая необходимость!» – заявил парламентарий.

«Федеральный бюджет, который внесен в этом виде, не должен меняться, он должен быть отклонен и отправлен на переработку к чертовой матери! Я понимаю, что Минфин руками «Единой России», скорее всего, его протащит. Это приведет к тому, что его придется просто переписывать на коленке в хорошем случае, в конце зимы – начале весны, в плохом случае – позже. Но исполнять его в таком виде, в каком он запланирован Минфином нельзя, потому что этот бюджет несовместим с жизнью не только каких-то там начальников, а в первую очередь – нас всех», – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

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