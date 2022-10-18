российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:09 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Столичный суд дважды за день оштрафовал Amazon за неудаление запрещенного контента

Мировой суд Таганского района Москвы назначил сегодня компании Amazon два штрафа за отказ удалить запрещенный в России контент. Как сообщил «Интерфакс», общая сумма штрафов составила 4 млн рублей.

Первое судебное решение касалось неудаления контента о способах суицида. За это компания должна заплатить 1 млн рублей.

Второй штраф составил 3 млн рублей и был наложен в связи с отказом удалять информацию о местах и способах распространения наркотиков. Оба решения приняты в соответствии с частью 2 статьи 13.41 КоАП.

Компания впервые привлекается к ответственности по данной статье. Ранее дочерняя структура Amazon – видеосервис Twitch Interactive – получила в России несколько штрафов за отказ локализовать персональные данные российских пользователей и за распространение фейков.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В Хакасии полицейский передавал сведения об операциях МВД украинским наркоторговцам / В Омске осудили трех росгвардейцев за взятки от наркоторговцев / Житель Шотландии дал младенцу кокаин / Россиянину из Европы прислали наркотики в коробке с детским конструктором / В Оренбурге полицейский из отдела по борьбе с наркотиками хотел продать запрещенные вещества / Украинец с поддельным паспортом пытался наладить наркоторговлю в Москве / В США директор школы отравился изъятыми у ученика наркотиками / Новосибирский депутат попался на покупке наркотиков из-за границы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,