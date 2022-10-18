Столичный суд дважды за день оштрафовал Amazon за неудаление запрещенного контента

Мировой суд Таганского района Москвы назначил сегодня компании Amazon два штрафа за отказ удалить запрещенный в России контент. Как сообщил «Интерфакс», общая сумма штрафов составила 4 млн рублей.

Первое судебное решение касалось неудаления контента о способах суицида. За это компания должна заплатить 1 млн рублей.

Второй штраф составил 3 млн рублей и был наложен в связи с отказом удалять информацию о местах и способах распространения наркотиков. Оба решения приняты в соответствии с частью 2 статьи 13.41 КоАП.

Компания впервые привлекается к ответственности по данной статье. Ранее дочерняя структура Amazon – видеосервис Twitch Interactive – получила в России несколько штрафов за отказ локализовать персональные данные российских пользователей и за распространение фейков.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»