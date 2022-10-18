«Позорище и стыдоба!..» В Госдуме оценили предлагаемое правительством универсальное пособие для семей с детьми

Предлагаемое правительством РФ универсальное пособие для семей с детьми не имеет четких критериев и является позорищем для такой богатой страны, как Россия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление прозвучало сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. Как считают депутаты, почти половина всех семей с детьми не будет иметь возможности получить поддержку от государства.

В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов полагает, что это еще одна инициатива из серии «благими намерениями известно куда выстлана дорога». «Ну, позорище на самом деле в такой великой, богатой стране, как Россия. У нас, кстати, больше всего миллиардеров, в том числе и долларовых, а вот здесь наше министерство финансов скрупулезно высчитывает, а вот какой там подушевой доход в этой семье, и, не дай Бог, на рубль больше… Ребята, привет горячий, вы никакого пособия не получите. Стыдоба!» – заявил он.

«Даже если (прожиточный минимум) хотя бы на тысячу рублей больше, а реально ведь, даже на рубль больше, – всё!.. Эта семья, значит, шикует, в шоколаде, наверное, не знает, куда деньги девать. Ну это же позорище! По статистике, почти половина всех семей с детьми не будет иметь возможности получить это универсальное пособие. Поэтому наша фракция здесь будет воздерживаться», – подчеркнул Миронов.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов со своей стороны пояснил, что концептуально его фракция поддержит предложение правительства в надежде подправить ряд положений законопроекта ко второму чтению. Однако парламентарий подчеркнул, что «критерии нуждаемости должны получить четкое и ясное регулирование». «Недопустимы случаи, когда мать лишается поддержки, если у нее большой участок земли в сельской местности, если какой-то старый сарай или трактор на балансе семьи числится. Будет анализироваться, насколько обоснованно в семье безработный гражданин. Но мы должны понимать, что не всегда есть возможность найти работу, встать на учет в качестве безработного. Поэтому здесь должен быть очень гибкий подход, баланс», – отметил Нилов.

Сегодня Госдума планирует рассмотреть в первом чтении внесенный правительством проект закона об универсальном пособии для граждан с детьми до 17 лет и беременных женщин. Документ предусматривает, что помощь будет выплачиваться при доходе ниже одного регионального прожиточного минимума. Предполагается также комплексная оценка нуждаемости граждан, куда входит доход семьи, имущественная обеспеченность и трудовой потенциал. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. При обсуждении законопроекта планируется участие в пленарном заседании Госдумы зампредседателя правительства Татьяны Голиковой.

Москва, Мария Соколова

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