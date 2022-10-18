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Четверг, 20 октября 2022, 18:10 мск

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«Нечестно…» Госдума планирует отложить еще на год выплату по вкладам россиян 90-х годов

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов подверг критике планы по очередной «заморозке» банковских вкладов граждан на начало 90-х годов. Об этом парламентарий заявил на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы, на котором планируется рассмотрение соответствующего законопроекта.

«Позиция нашей фракции жесткая – мы, конечно, будем голосовать против. Речь идет о внесении очередного изменения в многострадальный закон еще 95-96-х годов, который регулярно пролонгируется, – о тех самых вкладах наших граждан, которые они имели где-то на 1 июля 91-го года, а где-то на 1 января 92-го года. Для того, чтобы переводить так называемые долговые обязательства, рассчитывается необходимый социальный набор. И вот расчет этого набора и само это правило регулярно откладывается вот уже много-много лет, и вносится закон, который в очередной раз это все откладывает», – пояснил политик.

При этом лидер «эсеров» подчеркнул, что несправедливо столько лет откладывать этот вопрос. «Долги государства перед гражданами – десятки триллионов рублей. Да, это огромные деньги, но откладывать можно сколько угодно. Рано или поздно, людям долги-то возвращать надо. Или расчет на то, что владельцы этих вкладов потихонечку умирают, а у многих наследников нет, и так все это переведется. Нечестно, несправедливо!» – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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