«Уровень доверия ниже плинтуса»: пенсионная система в России нуждается в «перезагрузке»

Очередная заморозка накопительной части пенсии подчеркивает проблемы пенсионной системы в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. При этом, по его словам, уровень доверия граждан к негосударственным пенсионным фондам сегодня ниже плинтуса.

«Правительство традиционно в рамках бюджетного процесса предлагает нам заморозить накопительную пенсию… Это касается тех, кто моложе 67-го года рождения, и тех, кто написал соответствующее заявление, чтобы накопленные средства аккумулировались в негосударственном пенсионном фонде. Таких миллионы граждан», – пояснил Нилов.

Парламентарий обратил внимание, что накопительная пенсия заморожена уже несколько лет и весь тариф идет на формирование страховой пенсии. «Это подчеркивает барахлящую и несовершенную пенсионную систему… Вообще ошибкой было вводить накопительную пенсию в систему обязательного пенсионного страхования», – констатировал он.

При этом Нилов подчеркнул, что в условиях полного недоверия россиян к негосударственным пенсионным фондам необходима «перезагрузка» системы. «Сегодня правительство и Центробанк стараются всеми способами создать некую добровольную альтернативу (накопительной пенсии). С учетом того, какое недоверие к негосударственным пенсионным фондам, к пенсионной системе в целом, какой у нас уровень доходов граждан, мы понимаем, что добровольно формировать себе накопительную пенсию вряд ли кто-то в массовом порядке захочет», – пояснил депутат.

«Должны быть предложены серьезные программы, чтобы граждан заинтересовать. И должна быть обязательно произведена перезагрузка, чтобы повысить уровень доверия граждан к негосударственным пенсионным фондам. Сегодня этот уровень ниже плинтуса. Поэтому мы будем голосовать против заморозки накопительной пенсии», – заключил Нилов.

Как предполагается, сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года.

Москва, Мария Соколова

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