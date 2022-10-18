«Это абсолютно ненормальная политика»: Зюганов заявил о краже у России 600 млрд долларов и назвал проект бюджета-2023 «лажей»

Политика министерства финансов является абсолютно ненормальной, поскольку обслуживает чужие капиталы и войну НАТО против России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его словам, подготовленный правительством проект бюджета на 2023-2025 годы не отвечает современным вызовам.

«Тот бюджет, который принесет правительство [премьера Михаила] Мишустина и [главы Минфина Антона] Силуанова, не отвечает современным вызовам. Не отвечает ни с точки зрения вхождения в пятерку самых развитых экономик мира, ни борьбы с бедностью, ни обеспечения развития страны и патриотического воспитания подрастающего поколения», – заявил Зюганов.

По его мнению, средства от продажи наших природных ресурсов должны попадать в бюджет и идти на развитие. «Почти на 20 трлн рублей каждый год пять лет продавали наших ресурсов, и больше 8 трлн мы в бюджете не видели. И опять Силуанов притаскивает ту же самую лажу, что была ранее… Деньги складывал в «кубышку». А эту «кубышку» американцы арестовали и 350 млрд долларов застряли у них там. Более того, открываю прогноз ЦБ – оказывается, в этом году из страны еще выкачают 264 млрд долларов. Складывайте 350 и 264 – у вас 600 млрд долларов украли из страны под руководством Силуанова и его команды», – констатировал политик.

«Объясните, откуда возьмутся деньги? Каким образом будем повышать зарплаты, пенсии и стипендии? Каким образом будем финансировать правоохранительную систему? И орут о том, что у них денег нет. У них денег больше, чем надо, но они попадают в чужие карманы, они обслуживают чужие капиталы, они обслуживают войну натовцев против нас. Это абсолютно ненормальная политика», – подчеркнул Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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