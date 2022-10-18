российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 18:11 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Два законопроекта о поддержке мобилизованных предпринимателей прошли первое чтение в Госдуме

Государственная дума приняла в первом чтении два законопроекта, направленных на поддержку предпринимателей, мобилизованных на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Одним из этих законопроектов предлагается дать возможность оформлять кредитные каникулы призванным на военную службу предпринимателям, которые являются единственными участниками ООО (обществ с ограниченной ответственностью).

«Сегодня примерно 35% (797 тысяч) от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте 18-60 лет, который одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа. Если им не помочь, деятельность десятков, если не сотен тысяч предприятий будет просто заблокирована», – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект также предусматривает продление срока кредитных каникул на время нахождения мобилизованного на лечении в стационаре больниц, госпиталей и других медорганизаций.

Второй законопроект позволит мобилизованным индивидуальным предпринимателям и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Госдума поддержала ужесточение наказания для иноагентов / Госдума одобрила обновление бюджетного правила и особенности использования ФНБ / «Сырьевой сектор и вывоз капитала»: в Госдуме оценили экономические перспективы России / Экономика «освоения средств»: в Госдуме снова подвергли критике проект федерального бюджета / Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии для семей с детьми / «Это абсолютно ненормальная политика»: Зюганов заявил о краже у России 600 млрд долларов и назвал проект бюджета-2023 «лажей» / «Уровень доверия ниже плинтуса»: пенсионная система в России нуждается в «перезагрузке» / «Нечестно…» Госдума планирует отложить еще на год выплату по вкладам россиян 90-х годов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума,