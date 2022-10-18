Два законопроекта о поддержке мобилизованных предпринимателей прошли первое чтение в Госдуме

Государственная дума приняла в первом чтении два законопроекта, направленных на поддержку предпринимателей, мобилизованных на военную службу. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Одним из этих законопроектов предлагается дать возможность оформлять кредитные каникулы призванным на военную службу предпринимателям, которые являются единственными участниками ООО (обществ с ограниченной ответственностью).

«Сегодня примерно 35% (797 тысяч) от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте 18-60 лет, который одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа. Если им не помочь, деятельность десятков, если не сотен тысяч предприятий будет просто заблокирована», – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект также предусматривает продление срока кредитных каникул на время нахождения мобилизованного на лечении в стационаре больниц, госпиталей и других медорганизаций.

Второй законопроект позволит мобилизованным индивидуальным предпринимателям и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

Москва, Андрей Дорофеев

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