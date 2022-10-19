Экономика «освоения средств»: в Госдуме снова подвергли критике проект федерального бюджета

В России укрепилась модель экономики по «освоению средств», которая наносит урон развитию страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. По его словам, нижняя палата парламента занимает трусливую позицию – боится спрашивать с исполнительной власти.

Парламентарий обратил внимание, что проект федерального бюджета не учитывает проблем страны. «Бюджетный процесс – это возможность изменения тенденций в решении проблем. Вот чтобы президент очередные пять часов с народом встречался, чтобы опять не было 90% одних и тех же вопросов, бюджетный процесс обязан учитывать эти вопросы. Но, к сожалению, сегодня этого пока не наблюдается», – констатировал он.

«Если вы посмотрите вчерашнее рассмотрение и протокольных поручений, и законов, то поражает… Все говорят о мобилизации, но на самом деле при принятых поправках в Конституцию Дума продолжает занимать трусливую позицию и боится спрашивать с исполнительной власти. Именно поэтому многие вопросы кочуют из повестки в повестку», – заявил Коломейцев.

«Засевшее на самом верху праволиберальное потомство Чубайса – оно в принципе не дает ни от бюджетного правила никуда не отойти… Нам с вами какая разница, доллары и евро, которые реквизировали, или будут юани и рупия? С нашей точки зрения, деньги надо не в кубышку, а в решение проблем нашей страны и наших граждан», – подчеркнул депутат.

При этом Коломейцев обратил внимание, что деньги на решение самых актуальных проблем в стране есть. «Вот вчера принимали решение в очередной раз отложить выплаты внутреннего долга, и рассказывают, что нет денег. Уже приводил официальные цифры, которых у меня есть подтверждение в бумагах, за счет двойного налогообложения только дивидендами в год вывозится 5,2 трлн, на институты развития, которые реорганизовали, потратили 5 трлн, за счет курсовой разницы ФНБ (Фонд национального благосостояния) потерял 4 трлн рублей. А если бы все эти деньги вложить в развитие экономики и решение наших проблем, да мы бы уже жили как в Кувейте», – заявил Коломейцев.

«В условиях мобилизации давно необходимо перейти от экономики освоения средств, которая укоренилась в России за 30 лет, к экономике решения проблем. А у каждой проблемы, говорил один классик управления, есть фамилия, имя и отчество», – констатировал парламентарий.

Москва, Мария Соколова

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