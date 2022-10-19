«Сырьевой сектор и вывоз капитала»: в Госдуме оценили экономические перспективы России

Правительство РФ подготовило не проект федерального бюджета, а три варианта бюджетного предположения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. По его оценке, кабинет министров опять планирует развитие не всей экономики, а по-прежнему только сырьевого сектора.

«К сожалению, мы получили для рассмотрения не бюджет из правительства, а бюджетное предположение. Причем, бюджетное предположение в трех вариантах: один от Минфина, один от Минэкономразвития и один от Счетной палаты. Вот представьте себе качество этого документа. Чему же верить? Из трех ведомств поступило три предположения в трех вариантах. Наверное, правительство должно было объединить все это в один документ и представить нам как бюджет. Нет, мы должны в трех вариантах рассматривать бюджетное предположение», – пояснил Арефьев.

Парламентарий полагает, что над проектом бюджета «никто особо сильно не думал – все цифры идут одинаковые». «А как же будет развиваться страна? Ведь в конце концов развитие зависит от экономики. Но берешь раздел «Национальная экономика», а там никакой прибавки нет, там, наоборот, идет сокращение государственных инвестиций на решение самых нужных проблем. Вопрос идет об импортозамещении. На страну наложили санкции, нам ничего не продают, у нас ничего не покупают, значит – мы должны немножко замкнуться в собственном пространстве и снабжать свою страну своей собственной продукцией. Но ничего подобного нет», – констатировал он.

«(Бюджет) должен быть не менее 40 трлн рублей. Мы говорим, что на экономику надо давать 7 трлн рублей – не меньше, чтобы импортозамещение наконец-то приобрело свои реальные формы. А на самом деле, в первом полугодии построено всего 90 производств, причем, маленьких, где работает по 50 человек. Из этих 90 производств только 8 имели инвестиции больше миллиарда рублей. Остальные все – это практически малые предприятия. Но при этом 46 тысяч предприятий у нас было закрыто. И в результате то, что строится, поглощается этим закрытием и макроэкономические показатели у нас не меняются», – подчеркнул Арефьев.

При этом депутат отметил, что проект бюджета-2023, как и в прежние годы, сориентирован только на сырьевой сектор экономики. «Пора поднимать экономику… Пора нам снимать китайские пиджаки и турецкие рубашки. Мы должны уже давно носить свою одежду, летать на своих самолетах, ездить на своих машинах, на своих скоростных поездах. Но вот этого, к сожалению, бюджет не предусматривает. Опять идет ориентир абсолютно на сырьевой сектор», – отметил он.

«Вот сейчас строятся 20 крупных предприятий. Из них 18 ГОКов (горно-обогатительных комбинатов) и 2 судостроительных завода, которые будут строить суда-газовозы для сжиженного газа. Опять все сырьевой сектор, опять вывоз капитала. И этот вывоз капитала в этом году превзошел все ожидания – 260 млрд долларов уходят из страны. Мы говорим, давайте установим валютный контроль и не выпускать ни одного доллара из страны. А у нас правительство считает, что можно по 260 млрд долларов выпускать и никаких вопросов», – заключил Арефьев.

Москва, Мария Соколова

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