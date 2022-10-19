Госдума одобрила обновление бюджетного правила и особенности использования ФНБ

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении изменения в действующее законодательство по восстановлению бюджетного правила. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ также предусматривает некоторые особенности использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в бюджетном процессе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что обновленное бюджетное правило позволит «обеспечить поддержку экономики в период адаптации при сохранении доверия к проводимой макроэкономической политике». «Предлагается зафиксировать объем базовых нефтегазовых доходов в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года. Такой размер базовых нефтегазовых доходов в целом соответствует умеренно консервативным оценкам внешних условий при стабильном обменном курсе рубля в диапазоне 65-75 рублей за доллар», – пояснили в кабинете министров.

Документ также устанавливает на 2023-24 годы временные предельные границы использования средств ФНБ для покрытия бюджетного дефицита «в связи с увеличением объема предельных расходов федерального бюджета в данный период в размере 2,9 трлн рублей и 1,3 трлн рублей соответственно».

«Источником формирования средств ФНБ в 2023 году могут выступать средства, поступающие из бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за счет доходов от поступления страховых взносов, срок уплаты по которым в 2022 году продлен на 12 месяцев организациям и индивидуальным предпринимателям отдельных видов экономической деятельности», – говорится в пояснительной записке.

Также планируется продлить действие нормы, по которой общий объем бюджетных расходов может быть увеличен «в пределах поступлений от отдельных видов ненефтегазовых доходов в 2023 году с соответствующим ростом бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ».

Для увеличения бюджетных доходов в 2023 году «планируется провести работу по изменению размеров ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, а также ставок утилизационного сбора, уплачиваемого за колесные транспортные средства (шасси), самоходные машины и прицепы к ним». «Предлагается предусмотреть в законопроекте нормы, предоставляющие Правительству РФ право увеличить резервный фонд правительства РФ на объем поступивших дополнительных доходов», – поясняется в документе.

Кроме того, кабинет министров сможет осуществлять внутренние государственные заимствования в 2023 году на сумму до 1 трлн рублей сверх установленных законом объемов для замещения использования средств ФНБ.

Москва, Мария Соколова

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