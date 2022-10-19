Госдума поддержала ужесточение наказания для иноагентов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за злостное нарушение законов об иноагентах. Как предполагается, что такие действия могут повлечь наказание до двух лет лишения свободы.

Один из авторов документов депутат от «Единой России» Василий Пискарев пояснил, что законопроекты касаются увеличения оснований для привлечения к ответственности. «Расширяется субъектовая составляющая иноагентов. Мы предлагаем в отношении юридических, физических лиц, СМИ, а также всякого рода общественных организаций, действующих без образования юридического лица, которые являются субъектами реестра иноагентов, предусмотреть и административную, и уголовную ответственность. Потому что на сегодня эта сфера вроде бы в тени, на самом деле, представляет большую опасность, если иноагенты нарушают наше законодательство», – отметил депутат.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях предполагают, что за нарушение российского законодательства для иноагентов предусмотрены штрафы от 2 тысяч до 1 млн рублей. Злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей предполагает уголовную ответственность до двух лет лишения свободы.

Москва, Мария Соколова

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