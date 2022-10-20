НАТО приближается к опасной черте прямого столкновения с Россией, – МИД России

Военная помощь Украине приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», сделала сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что страны Североатлантического альянса во главе с США являются главными спонсорами терроризма под эгидой киевского режима.

«Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат киевского режима, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», – сказала Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД России обратила внимание на последние данные, согласно которым суммарная военная помощь Запада Украине составила $42,3 млрд. «Из них больше половины $28,3 млрд приходятся на долю главного спонсора киевского режима США, которые не собираются останавливаться на достигнутом. 14 октября было анонсировано выделение нового транша Украине на сумму $725 млн. Это к вопросу относительно того, как в прибалтийских странах режимы в этих государствах напринимали бумажек о неком спонсорстве терроризма со стороны нашей страны. Нет, это не так! Вы немножко ошиблись с адресатом. Вот эти все бумажки, которые в прибалтийских странах сейчас были подписаны, приняты, озвучены и так далее, нужно адресовать самим себе. Осуществляя экстремистскую террористическую деятельность, убивая гражданских лиц, уничтожая гражданскую инфраструктуру на протяжении многих лет, угрожая людям просто по принципу их несогласия с этой националистической позицией, вот те самые страны и их режимы, которые выделяют такие огромные деньги и поставляют вооружение этому самому киевскому режиму, – вот они и являются донорами, спонсорами, как вы это еще там называете, сочувствующими этой самой экстремистской террористической деятельности. Ну, мы же знаем прекрасное выражение «на воре и шапка горит» – вот ровно поэтому натовские страны спешат обвинить кого угодно, дабы отвести от себя подозрение», – констатировала Захарова.

«Вы (страны НАТО) не просто являетесь соучастниками преступлений киевского режима, вы являетесь ровно теми, о ком говорите регулярно в принимаемых каких-то декларациях и заявлениях. Вы являетесь спонсорами террористической деятельности, которая проходит под эгидой киевского режима и непосредственно при участии НАТО и как альянса, и как отдельных его членов, во главе чего стоят США», – подчеркнула представитель МИД РФ.

В этой связи Захарова обратила внимание на итоги заседания Совета НАТО, которые стали «очередным свидетельством неуемного стремления союзников по НАТО к разжиганию конфронтации на европейском континенте».

«Украину продолжают накачивать оружием, настраивать на затяжную войну. То, что это неминуемо приведет к увеличению числа жертв, коллективный Запад, конечно, не волнует. Это одна из их задач. В Вашингтоне и Брюсселе продолжают прикрываться лицемерной позицией якобы они не являются стороной конфликта, но цифры говорят сами за себя. Собственно говоря, реальные действия коллективного Запада свидетельствуют от обратном», – пояснила она.

При этом официальный представитель МИД России отдельно подчеркнула, что главным выгодополучателем украинского кризиса является даже не государство США, а его отдельные корпорации. «Опустошая склады с оружием в странах-членах блока для поддержки киевского режима, попутно решаются вопросы по обеспечению заказов и загрузки мощностей, прежде всего, американского военно-промышленного комплекса. Как говорится, кому война, а кому – мать родная. Мы знаем, кто получает основной бонус от всего происходящего. Это, конечно, вот это самое неуемное крыло внутри политического истеблишмента в США, которое многие годы разжигало ситуацию на Украине в интересах не народа США и не государства США, а в интересах отдельных компаний и корпораций», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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