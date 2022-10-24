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Понедельник, 24 октября 2022, 17:20 мск

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Срочная служба в армии станет преимуществом при поступлении в любые вузы и колледжи

В Госдуму внесен законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Сейчас при поступлении в вузы помимо баллов за ЕГЭ учитываются индивидуальные достижения – призовые места во всероссийских олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтерской деятельности, спортивные успехи. Все это дает абитуриентам дополнительные конкурсные баллы.

«Настоящим законопроектом предлагается закрепить в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» среди индивидуальных достижений, результаты которых подлежат учету при приеме на поступление в организации высшего и среднего профессионального образования, прохождение военной службы по призыву. Мера направлена на поощрение граждан к исполнению воинской обязанности», – уточняется в пояснительной записке к документу.

Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж (не только военного профиля) по всем программам обучения, включая магистратуру.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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