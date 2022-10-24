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Понедельник, 24 октября 2022, 17:20 мск

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Риши Сунак стал премьером Великобритании

Бывший глава министерства финансов Британии Риши Сунак стал новым премьер-министром страны. Как сообщают британские СМИ, об этом сегодня объявил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Сунак займет премьерский пост автоматически. Он оказался единственным кандидатом в лидеры правящей Консервативной партии Великобритании, после того, как глава палаты общин Пенни Мордонт отказалась от борьбы за этот кресло.

Ранее не стал выдвигать свою кандидатуру и экс-премьер Борис Джонсон.

Согласно решению комитета Консервативной партии, если лишь одному кандидату удается заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от консерваторов, он автоматически становится лидером партии и премьером Британии.

Глава правящей партии получает право на пост главы правительства. Теперь это назначение должен произвести король.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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