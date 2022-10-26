«Деньги есть»: Силуанов представил думским «единороссам» проект федерального бюджета

Проект федерального бюджета на предстоящие три года способен решить задачи, которые стоят перед страной. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая сегодня в Госдуме перед фракцией «Единая Россия», заверив, что «деньги есть».

Глава Минфина уточнил, что бюджет направлен, в первую очередь, выполнение всех социальных обязательств – в том числе, новых. По его словам, также запланированы средства на обеспечение технологической независимости страны, безопасности государства и развития новых территорий.

«Все решения, которые принимались президентом, Госдумой – все учтены и обеспечены финансированием. Социальные вопросы, наш безусловный приоритет, в полном объеме обеспечены. Технологическая независимость – микроэлектроника, самолётостроение, которое необходимо избавить от импортных составляющих, судостроение – предусмотрены ресурсы для поддержки производителей и спроса на собственные суда. Мы также говорим о развитии инфраструктуры, начинаем новые программы, такие как реформирование ЖКХ, замена старых коммуникаций, котельных. Замена дорожной инфраструктуры в рамках пятилетнего плана. Сельское хозяйство и развитие сельских территорий – 480 миллиардов рублей только на следующий год. Оборонная безопасность – деньги заложены на предстоящую трехлетку. Здесь и денежное довольствие, и обмундирование. Развитие новых территорий – предусмотрены ресурсы, чтобы исполнить социальные гарантии жителям. Деньги есть», – заявил Силуанов, слова которого приводит пресс-служба «ЕР».

Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак со своей стороны подчеркнул, что в проекте бюджета по некоторым направлениям народной программы «Единой России» удалось не только сохранить, но даже увеличить финансирование. Также предусмотрены необходимые средства на обеспечение социальных стандартов и восстановление инфраструктуры в четырех новых регионах России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Турчак также сообщил, что фракция «ЕР» приняла консолидированное решение о поддержке бюджета в первом чтении. «Бюджет сбалансирован», – сказал секретарь Генсовета «Единой России» по итогам собрания фракции партии с Госдуме перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

Москва, Светлана Антонова

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