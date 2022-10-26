Госдума готова одобрить проект федерального бюджета: три фракции поддержали планы правительства РФ

Три фракции в Госдуме заявили о готовности поддержать проект федерального бюджета на предстоящие три года, который сегодня будет рассматриваться в нижней палате парламента. Представители «Единой России», «Новых людей» и ЛДПР назвали документ сбалансированным. В то же время лидеры «Справедливой России – За правду» и КПРФ на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы заявили, что не поддержат правительственный проект, так как документ не направлен на развитие экономики.

В частности, лидер «эсеров» Сергей Миронов заявил, что его фракция будет голосовать «жестко против». «Бюджет внесли в конце сентября 2022 года. А когда читали этот бюджет, было ощущение, что на дворе где-нибудь так год 2010-й, может, 2012-й. Нет ни СВО, нет санкций беспрецедентных, которые никогда в мире ни против одной страны не выдвигались, нет новых четырех субъектов РФ, ничего этого нет, потому что в бюджете мы этого ничего не видим», – заявил он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также подчеркнул оторванность проекта бюджета от жизни и отказ фракции поддерживать такой документ. «Я поднял свой пакет, в котором анализ последних 10-ти бюджетов, и надеялся, что что-то изменится в новом. Но, к сожалению, в лучшую сторону там фактически ничего не изменилось, хотя поменялась даже погода и развязана большая война. Не понимаю логику тех, кто готовил такой финансовый документ, а он является главной экономической конституцией. Там не только цифры, там, скорее, судьбы людей, наша безопасность, культура, наше будущее, наше представление о том, как мы выйдем из системного кризиса. Такого представления, к сожалению, у правительства нет», – подчеркнул он.

Депутат от «Новых людей» Владислав Даванков со своей стороны отметил, что в документе есть риски, что не все доходы будут обеспечены. «Будем говорить об этом во втором чтении, должны быть учтены наши предложения, их будет более 100 – как сделать бюджет более эффективным. В первую очередь, это касается госзакупок, больших инфраструктурных проектов. Не все в сегодняшнем дне нужно делать, может быть что-то нужно перенести вперед», – отметил он, пояснив, что фракция поддержит проект бюджета в первом чтении.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также заявил о поддержке фракции проекта бюджета в первом чтении. При этом парламентарий добавил, что есть несколько замечаний. «Мы считаем, что необходимо поднимать расходы на медицину, на здравоохранение, качественно больше средств выделять на ремонт и содержание дорог… У нас несколько десятков замечаний, которые в значительной части учтены при подготовке проекта федерального бюджета», – пояснил он.

В «Единой России» назвали бюджет сбалансированным и заявили о его консолидированной поддержке. Глава Минфина РФ Антон Силуанов, который будет представлять документ на пленарном заседании Госдумы, поблагодарил фракцию. «Поддержка «Единой России» позволяет получить поддержку Госдумы этому бюджету», – заключил он.

Москва, Мария Соколова

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