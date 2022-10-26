«Бюджет стагнации, если не поражения…» Лидер «эсеров» в Госдуме оценил проект федерального бюджета

Бюджетом стагнации, если не поражения назвал лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов проект главного финансового документа страны на 2023-2025 годы. Выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседание Госдумы, политик подчеркнул, что оторванность документа от жизни вызывает ощущение, что Минфин готовил его на другой планете.

Парламентарий обратил внимание, что три главные задачи, которые стоят перед страной, предложенный бюджет не решает. «Завершение СВО с победой, с ликвидацией режима Зеленского и полной денацификацией Украины, это первая. Вторая – нам в условиях санкций с упором на свои силы, конечно, нужна полностью перестройка всей нашей экономики. Ну и третье – чтобы граждане наши не страдали, чтобы социальная защита наших граждан оставалась, ну как минимум, на прежнем месте, а желательно, чтобы еще и дальше. Решаются эти три задачи в бюджете, который предложен правительством? Ни одна! Ни одна задача не решается», – заявил он.

Миронов считает недостаточным запланированное финансирование на оборону страны. «На национальную оборону, действительно, в 2023 году увеличивается финансирование аж на 300 млрд рублей. Мало, очень мало! Более того, в 24-м году графа «национальная оборона» возвращается к показателю 2022 года, а 2025 году вообще сокращается. А ведь смотрите, когда наш президент уверенно говорил, что Россия обладает самыми современными видами оружия, и многие не верили, говорили – ну президент на послании федеральному собранию какие-то мультики показал. А эти «Кинжалы» летают, «Цирконы» и прочие «Посейдоны». Все это есть. Но ведь военная наука не стоит на месте. Если сегодня это есть только у России, то завтра нас догонят. Если мы не будем вкладывать в национальную оборону, в том числе, в военную науку, мы просто отстанем. А что у нас с этим показателем – вклад в военную науку? За 3 года предстоящие на 30% сокращение», – подчеркнул Миронов.

«Такое ощущение, что правительство и в частности, Минфин не из высоких окон министерства финансов готовило бюджет, а с другой планеты. Все, что происходит в стране, – это одна тема, а вот в бюджете правительства это совершенно все другое. Нас абсолютно это не устраивает. Мы считаем, что это бюджет стагнации, если не поражения», – заявил политик.

«Когда мы встречались с господином (главой Минфина Антоном) Силуановым, наш коллега задал неожиданный, очень простой вопрос: а вы не хотите посчитать дополнительные доходы (от новых субъектов РФ)? Это же промышленные регионы. Да, мы понимаем, что должны быть расходы на новые четыре субъекта РФ, где очень много разрушений, где нужно перестраивать всю жилищно-коммунальную систему, здравоохранение, образование... Но это же промышленные регионы, и они дают на самом деле прибыль. Нет, за это никто даже не брался считать. А на самом деле конечно же нужно. И в этой связи мы предлагали, чтобы правительство отозвало бюджет, пересчитало и внесло заново», – отметил лидер «эсеров».

Как считает Миронов, за счет наведения порядка в налоговой системе и госзакупках, а также проведения деофшоризации реально увеличить доходную часть бюджета на 9 трлн рублей. «Вы знаете, что у нас 44 закон, у нас конкуренция, у нас торги, обязательное условие, чтобы выигрывал лучший поставщик товара или услуги... Но при этом 21% всех контрактов без торгов – своим. Коррупция в чистом виде. Знаете, сколько мы на этом теряем? Минимум 1,5 трлн рублей. А на самом деле, еще и больше. И вот наведение везде порядка и включение предложений, о которых сказали, дает в общей сложности 9 трлн рублей», – пояснил он.

«Нам нужно менять нашу экономику. Нам нужно рассчитывать только на самих себя. Никто нам ничего не продаст, и санкции будут только усиливаться. В правительственном бюджете ничего этого нет. Там все так, как будто лет 10-15 назад этот бюджет написан», – заключил Миронов.

Ранее сегодня фракция «Единая Россия» назвала проект бюджета «сбалансированным» и выразила готовность консолидировано поддержать документ. В поддержку также высказались представители «Новых людей» и ЛДПР. Кроме «эсеров», против высказались в КПРФ.

Москва, Мария Соколова

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