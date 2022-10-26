Госдума снова «заморозила» выплату советских вкладов россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента продлила до 1 января 2026 года приостановку компенсации в полном объеме вкладов граждан, внесенных в Сбербанк до 20 июня 1991 года. «Заморозка» госдолга перед россиянами производится ежегодно с 2003 года из-за отсутствия источников финансирования и соответствующих законов.

В документе поясняется, что в 1995 году был принят закон, который «гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года, на вклады в организации госстрахования РФ и государственные ценные бумаги СССР и РСФСР». Для восстановления сбережений их должны перевести в целевые долговые обязательства РФ. Стоимость одного долгового рубля определяется, исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, которая установлена в 464 рубля СССР.

С 2003 года заморозки долгов ежегодно продлевается в связи с «отсутствием источников финансового обеспечения и законодательной области применения долгового рубля». Сопутствующие законы по переводу вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты.

По данным правительства РФ, для погашения этих долговых обязательств в 2023 году потребовалось бы 62,7 трлн рублей, в 2024 году – 65,6 трлн, в 2025 году – 68,2 трлн.

Ранее лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов подверг критике правительство РФ за эту ситуацию. «Да, это огромные деньги, но откладывать можно сколько угодно… Рано или поздно, людям долги-то возвращать надо. Или расчет на то, что владельцы этих вкладов потихонечку умирают, а у многих наследников нет, и так все это переведется. Нечестно, несправедливо!» – заявлял политик.

Москва, Мария Соколова

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