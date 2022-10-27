Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ

Сегодня нижняя палата парламента единогласно одобрила в первом чтении поправки в законодательство, касающиеся запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Авторами документов выступили почти 400 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителями всех фракций.

Законопроекты предусматривают внесение изменений в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «О рекламе» и «О государственной поддержке кинематографии РФ». Также корреспондирующие поправки предусмотрены в Кодекс об административных правонарушениях.

Документы предполагают запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди всех российских граждан – как взрослых, так и несовершеннолетних.

Законопроекты, в частности, расширяют перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информация, способная вызвать у детей желание сменить пол.

На платных ресурсах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически невозможно, распространение подобной информации будет полностью запрещено.

Также законопроектами расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения. Фильмы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, не будут получать прокатное удостоверение.

Кроме этого, в Кодексе об административных правонарушениях появятся наказания за неисполнение запрета.

Так, за нарушение запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 до 400 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 800 тысяч для должностных лиц, от 800 тысяч до 5 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 тысяч до 800 тысяч рублей для граждан, от 400 тысяч до 2 млн рублей для должностных лиц, от 1 до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Также за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у них желание сменить пол штраф составит от 50 тысяч до 200 тысяч рублей для граждан, от 100 тысяч до 400 тысяч для должностных лиц, от 800 тысяч до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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