«Лапки кверху…» Лидер «эсеров» уличил «ЕР» в поддержке «дурацких либеральных идей»

Сегодня в Госдуме лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов обрушился с критикой на фракцию «Единая Россия», которая не решается проявить независимую от кабинета министров позицию. По его словам, депутаты-«единоросы» «смотрят в рот» правительству, где, как выразился политик, всем «рулит» либеральный финансово-экономический блок с «дурацкими идеями».

«Уважаемые коллеги, ну смешно получается... Регулярно Госдума говорит – мы крутые, мы теперь сами формируем правительство, мы в соответствии с Конституцией такие независимые, самостоятельные. Ну, а если мы самостоятельные, что мы смотрим в рот правительству, где всем рулит финансово-экономический блок с этими либеральными дурацкими идеями?» – заявил политик.

«Если мы независимые, ну получим отрицательное заключение правительства, и все равно можно закон принимать. У нас есть высший судья – президент. Он либо подпишет закон, который примет федеральное собрание, либо не подпишет. Нет, как только отрицательное заключение правительства, «Единая Россия» лапки кверху – ой-ей-ей, мы ничего делать не будем. Стыдно!..» – заявил лидер «эсеров».

«Стыдно быть такими зависимыми от финансово-экономического блока правительства, который до сих пор не излечился от либеральных идей», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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