российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 октября 2022, 14:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Лапки кверху…» Лидер «эсеров» уличил «ЕР» в поддержке «дурацких либеральных идей»

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня в Госдуме лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов обрушился с критикой на фракцию «Единая Россия», которая не решается проявить независимую от кабинета министров позицию. По его словам, депутаты-«единоросы» «смотрят в рот» правительству, где, как выразился политик, всем «рулит» либеральный финансово-экономический блок с «дурацкими идеями».

«Уважаемые коллеги, ну смешно получается... Регулярно Госдума говорит – мы крутые, мы теперь сами формируем правительство, мы в соответствии с Конституцией такие независимые, самостоятельные. Ну, а если мы самостоятельные, что мы смотрим в рот правительству, где всем рулит финансово-экономический блок с этими либеральными дурацкими идеями?» – заявил политик.

«Если мы независимые, ну получим отрицательное заключение правительства, и все равно можно закон принимать. У нас есть высший судья – президент. Он либо подпишет закон, который примет федеральное собрание, либо не подпишет. Нет, как только отрицательное заключение правительства, «Единая Россия» лапки кверху – ой-ей-ей, мы ничего делать не будем. Стыдно!..» – заявил лидер «эсеров».

«Стыдно быть такими зависимыми от финансово-экономического блока правительства, который до сих пор не излечился от либеральных идей», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Совершенно не допустимо», – депутат Госдумы о проектах бюджетов социальных фондов / «Вводят в заблуждение»: в Госдуме обвинили «Единую Россию» в манипуляциях / Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ / Госдума снова «заморозила» выплату советских вкладов россиян / Госдума одобрила поправки в законы о добровольцах / В Минобороны заявили, что не разговаривали с депутатом ГД об отсрочке для отцов двух детей с беременной женой / «Страна как вымирала, так и будет продолжать…» Зюганов предложил отправить главу Минфина РФ под трибунал за бюджет-2023 / «Бюджет стагнации, если не поражения…» Лидер «эсеров» в Госдуме оценил проект федерального бюджета

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Госдума, правительство РФ,