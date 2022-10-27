«Совершенно недопустимо», – депутат Госдумы о проектах бюджетов социальных фондов

Проекты бюджетов Социального фонда и Фонда обязательного медстрахования (ФОМС) подготовлены с серьезными недочетами. Об этом сегодня заявила депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По ее словам, в документах не учитывались граждане четырех новых субъектов РФ, а соотношение пенсий к зарплатам планируется понизить, что недопустимо.

Авксентьева обратила внимание на неизменность количества застрахованных граждан в ФОМС в сравнении с прошлым годом. «Они неизменны, то есть не учтены застрахованные лица новых российских территорий. Исходя из этого, расходы ФОМС несомненно будут выше, но на сегодняшний день это не учтено… Если кратко говорить о Социальном фонде РФ, то здесь нужно отметить ту же самую вещь, что не учтено население присоединенных новых российских территорий», – пояснила депутат.

Парламентарий также обратила внимание на нерациональность некоторых решений, касающихся ФОМС, и отказ следовать рекомендациям Счетной палаты. «Увеличиваются взносы регионов за неработающее население. Нам объясняют тем, что зато будут увеличены субсидии территориальным ФОМС. Но зачем гонять деньги туда и обратно, если это одни и те же деньги на одни и те же цели? Стоило бы наверно полномочия по страховым взносам за неработающее население поднять из регионов на федеральный уровень и таким образом снять нагрузку с регионов, повторю – одни и те же деньги», – подчеркнула она.

«Нам говорят – да, увеличится нагрузка на регионы, но при этом мы на 11,6% увеличим субсидии, которые будут перечисляться территориальным ФОМС. Но еще год назад в сентябре прошлого года Счетная палата РФ разработала рекомендации по расчету тех денег, которые должны перечисляться территориальным фондам. Все эти рекомендации не учтены. Там есть такие важные расчеты, как межтерриториальные расчеты. Если предположим, человек живет в Твери, но направили его лечиться в Москву, то возмещаться расходы территориального фонда будут по расценкам Твери. Но мы же понимаем, что в Москве в госучреждениях медицинских расценки немножко другие. И вот много таких нестыковок, которые по сей день не устранены», – констатировала Авксентьева.

При этом депутат отметила, что представленные расчеты по ФОМС являются недостоверными, так как «на момент разработки бюджета ФОМС не принята программа по базовому обеспечению бесплатной медпомощью».

Кроме того, Авксентьева напомнила, что при объединении Пенсионного фонда и фонда соцстраха главным доводом было снижение расходов. «Увы, на собственное содержание расходы объединенного фонда увеличиваются – там порядка 28 млрд рублей. Нам с вами обещали, что освободившиеся дворцы Пенсионных фондов будут переданы социальным медучреждениям. Но мы видим, что на строительство и реконструкцию шести новых зданий территориальных управлений предусмотрено расходов на сумму 1,4 млрд рублей. То есть, по всем статьям у нас идет увеличение. При этом нужно сказать, что у ФОМС, что у Социального фонда РФ при расчете собственных расходов нет ни организационной структуры, ни штатного расписания, ни каких-либо внятных расчетов», – отметила депутат.

«И самое главное, что запланировано снижение соотношения пенсий неработающего населения со среднемесячной зарплатой. Еще в 18-м году мы с вами утвердили и присоединились к конвенции, что это соотношение должно быть не менее 40%. Тем не менее, к 25-му году планируется снижение этого соотношения до 29%, что совершенно недопустимо», – заявила Авксентьева, отметив, что «такие существенные недостатки не позволяют мне лично поддерживать представленные законопроекты».

На брифинге перед пленарным заседанием об отказе поддержать предложенные правительством проекты бюджетов Социального фонда и ФОМС заявили фракции «Справедливая Россия – За правду» и КПРФ. Тем не менее, Госдума проголосовала за представленные правительством РФ законопроекты.

Москва, Мария Соколова

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