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Четверг, 27 октября 2022, 15:06 мск

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«Вызывает социальную напряженность»: в Госдуме считают несправедливым лишение военных пенсий при мобилизации

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Социальную напряженность вызвала норма закона о лишении военных пенсий при частичной мобилизации. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, необходима межфракционная инициатива по устранению этого пробела в законодательстве.

«Действующее пенсионное законодательство, оно касается военных пенсионеров, предполагает приостановку выплат военных пенсий в том случае, если подписывается контракт и продолжается военная служба», – пояснил Нилов.

При этом парламентарий обратил внимание на разницу ситуаций, когда контракт с Минобороны подписывается добровольно и в случае с частичной мобилизацией. «Другое дело, когда его по мобилизации призывают и он также вступает в отношения с Минобороны, подписывает контракт, и в этом случае, пенсия прекращается. Это вызывает социальную напряженность», – уточнил он.

«К нам обратились с просьбой скорректировать законодательство и для этой категории граждан, кто был мобилизован, убрать норму, которая не позволяет выплачивать военную пенсию. В ближайшее время фракция ЛДПР подготовит соответствующие поправки. Мы запросим заключение правительства, этого требует 104 статья Конституции и внесем законопроект в Госдуму. Будем настаивать, чтоб это была межфракционная инициатива и она была принята», – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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