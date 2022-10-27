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Четверг, 27 октября 2022, 17:36 мск

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Госдума усилила защиту жилищных прав участников боевых действий

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении поправки в действующий закон, которым разрешают военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему (НИС) жилищного обеспечения военных. Это дает им право сразу же взять заем для уплаты первого взноса, а не спустя три года, как в настоящее время.

В частности, документ предоставляет возможность военнослужащим со сроком службы 20 лет и более средства именного накопительного счета не более одного раза в год. Включенные в реестр НИС солдаты, сержанты продолжают участие в ней в случае поступления в высшие военно-учебные заведения.

Во втором чтении в законопроект была внесена поправка, которая относится непосредственно к участникам НИС, принимающим участие в специальной военной операции. «Поправкой предлагается предоставить военнослужащим, принимающим или принимавшим участие в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, право на заключение с уполномоченным федеральным органом договора целевого жилищного займа с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы», – цитирует главу комитета по обороне Андрея Картаполова парламентская пресс-служба.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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