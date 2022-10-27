Госдума одобрила закупки у единственного поставщика для военных нужд

Сегодня нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон, который продлевает до конца 2023 года возможности для правительства и высших исполнительных органов субъектов РФ закупки у единственного поставщика. Документ отменяет ограничение предельного объема такого приобретения в 50 тысяч рублей.

Принятый закон позволяет также изменять условия контракта, например, цену, сроки и порядок оплаты в случае форс-мажора. Изменение контрактов будет возможно на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ, местной администрации. При этом они имеют право не устанавливать требования обеспечения исполнения контрактов.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, основная часть принятых во втором чтении поправок «касалась вопросов осуществления закупок в связи с проведением частичной мобилизации и специальной военной операцией».

Кроме того, закон разрешает до конца 2023 года осуществлять закупки у единственного поставщика для оказания услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва. Также уточняются нормы о внесении информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

Москва, Мария Соколова

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