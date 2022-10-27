Госдума разрешила мобилизацию россиян с непогашенной судимостью

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о порядке прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Документ отменяет запрет призывать на военную службу по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

В частности, теперь мобилизации не подлежат граждане, имеющие снятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Также запрещается мобилизация осужденных за совершение теракта, захват заложника, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или ж/д транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством либо организацией, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, совершение акта международного терроризма.

В части альтернативной гражданской службы закон прописывает, что при ее прохождении в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, продолжать службу при мобилизации.

Москва, Мария Соколова

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