Полсотни нелегалов из стран Юго-Восточной и Средней Азии работали на швейной фабрике в Подмосковье

Правоохранители выявили 47 нелегальных трудовых мигрантов на швейной фабрике в подмосковном Белоомуте. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В ходе рейда выявлено 47 граждан из Юго-Восточной и Средней Азии, которые незаконно проживали и работали на данном производстве. На каждого из них за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации составлены административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, 35 мигрантов помещены в центр временного содержания иностранных граждан, на 12 иностранцев наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

«Проводятся мероприятия по установлению руководителей предприятия, которые незаконно приняли на работу иностранных граждан», – добавили правоохранители.

Москва, Андрей Дорофеев

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