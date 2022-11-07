Армения и Азербайджан вновь обменялись обвинениями в обстрелах на границе

Ереван и Баку вновь обвинили друг друга в обстреле позиций своих войск на границе. Инцидент произошел в ночь на 7 ноября.

Как заявило министерство обороны Армении, азербайджанские Вооруженные силы открыли огонь по позициям армянской армии. «В ночь с 6 на 7 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы», – говорится сообщении на сайте минобороны Армении.

В военном ведомстве уточнили, что с армянской стороны потерь нет. «По состоянию на 8:00 (7:00 мск) ситуация на передовой относительно стабильная» – говорится в сообщении.

Со своей стороны минобороны Азербайджана обвиняет Вооруженные силы в обстреле позиций азербайджанской армии.

«6 ноября с 19:35 до 21:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Бязирхана Кяльбаджарского района», – заявили в оборонном ведомстве, уточнив, что подразделениями ВС Азербайджана «были приняты адекватные ответные меры».

В конце октября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление, в котором говорится, что страны договорились не применять силу.

В совместном заявлении, в частности, говорится, что Ереван и Баку договорились «воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года».

Ереван – Баку, Светлана Антонова

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