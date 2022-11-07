Провокаций не избежать: эксперт о перспективах мирного договора Армении и Азербайджана

Провокации для разжигания конфликта между Арменией и Азербайджаном возможны и в дальнейшем, но заключение мирного договора между этими странами вполне реально до конца текущего года. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Не так давно состоялась трехсторонняя встреча в Сочи – очень конструктивная, и стороны конфликта при российском посредничестве высказались за скорейшее подписание мирного договора, которое может состояться уже в этом году», – пояснил Мартынов.

При этом политолог обратил внимание, что Армения и Азербайджан находятся в состоянии вооруженного конфликта более 30-ти лет, «буквально все постсоветское время -даже раньше, начиная с 89 года». «Понятно, что не всем нравится, что война заканчивается в Закавказье в целом и между Арменией и Азербайджаном, в частности. Конечно, этот мир будет непростой в том смысле, что уже не одно поколение людей родилось и выросло в Армении и Азербайджане, не зная другой жизни, кроме вот такого жесткого военного противостояния. Тем не менее, альтернативы миру не, и лидеры этих государств движутся в этом направлении», – отметил он.

«Не нравится это, в первую очередь тем, кто за эти 30 лет привык активно использовать не только в политических, но и в «шкурных» целях конфликт в Закавказье. И это не только акторы местного розлива. Это и внешние игроки, которых можно поискать и в соседней Турции, и подальше – на туманном острове (в Великобритании), и даже за океаном (в США). Понятно, что и в Азербайджане, и в Армении есть определенная аффилированность некоторых местных политиков с внешними силами. Поэтому подобные провокации, так или иначе, будут», – полагает политолог.

«Было бы странно думать, что мир дастся легко после такой 30-летней затяжной войны с несколькими активными горячими фазами. Но, надеюсь, и даже выражу некоторое осторожное оптимистичное убеждение, что эти провокации не возымеют результата, и мирный договор, как и было сказано, будет подписан до конца текущего года», – заключил Мартынов.

Минувшей ночью на армяно-азербайджанской границе произошла перестрелка, в начале которой Ереван и Баку обвинили друг друга. В Минобороны Армении сообщили, что «подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям». В военном ведомстве Азербайджана отметили обратное – «подразделения вооруженных сил Армении» обстреляли «из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии».

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре, когда в ходе обстрелов погибло более 100 человек. 31 октября в Сочи состоялась встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которой стороны договорились о прекращении огня.

В совместном заявлении, в частности, говорится, что Ереван и Баку договорились «воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года».

Москва, Мария Соколова

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