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Понедельник, 7 ноября 2022, 18:07 мск

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В Госдуму внесен законопроект об отмене начисления процентов во время кредитных каникул для мобилизованных

Орловский областной Совет народных депутатов внес в Госдуму законопроект об отмене начисления процентов во время кредитных каникул для мобилизованных россиян, которые ранее были одобрены в Федеральном собрании и подписаны главой государства. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Напомним, в конце сентября Госдума приняла, а в начале октября Совет Федерации одобрил закон, согласно которому призванные на военную службу по мобилизации россияне могут претендовать на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным займам на срок несения службы.

Как обратили внимание депутаты Орловского областного Совета народных депутатов, в принятом законе установлено, что течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика (кроме ипотеки) на день установления льготного периода, начисляются проценты в размере 2/3 среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита.

Внесенный законопроект предлагает убрать эту норму. «В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика перед кредитором по кредитному договору, на день установления льготного периода проценты не начисляются», – говорится в поправках к закону о кредитных каникулах для мобилизованных россиян.

«Принятие настоящего законопроекта позволит усилить меры поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, лиц, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», – считают орловские депутаты.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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