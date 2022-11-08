Госдума расширяет меры поддержки волонтеров

Сегодня Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов, который предполагает компенсацию для волонтеров за оплату услуг связи. Норма предусматривает, что с этих выплат не будет взиматься налог на доходы с физлиц (НДФЛ).

В пояснительной записке отмечается, что возмещение за услуги связи будет проводиться по той же схеме, что и «питания, форменной и специальной одежды, оборудования, средств индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно, уплаты страховых взносов на добровольное медицинское страхование либо на страхование жизни или здоровья или в форме возмещения понесенных добровольцем (волонтером) расходов на приобретение указанных товаров или услуг».

«Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности добровольческой (волонтерской) деятельности и будут способствовать развитию волонтерского движения России», – говорится в пояснительной записке.

Москва, Мария Соколова

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