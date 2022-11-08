Добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветеранов боевых действий

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий распространение статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвовавших в специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Соответствующими поправками в федеральный закон «О ветеранах» предлагается «установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в ходе специальной военной операции».

«Это справедливое решение. Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Российской Федерации, будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»