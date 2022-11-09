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«Глупостей еще предостаточно»: перекосы при мобилизации создают поводы для информационной войны против России

Перекосы при мобилизации в России дают новые поводы для информационных атак против России и негативно влияют на настроение общества. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов сегодня в нижней палате парламента. По его словам, до сих пор в отдельных регионах возникают очаги напряженности.

«Забайкальский край. Наши депутаты… бьются за то, чтобы защитить права мобилизованного многодетного отца. Мало того, что у него четыре ребенка, так еще он работает в организации, где есть бронь. Было принято решение все равно его мобилизовать. Обращаемся в Минобороны и нам отвечают – комиссию возглавляет губернатор. Обращаемся к губернатору, губернатор дает поручение заму – комиссию повторную они не хотят», – сообщил Нилов.

Парламентарий обратил внимание, что вопрос не могут решить даже с привлечением широких кругов ответственных лиц. «Уже и генерал [Андрей] Картаполов, руководитель комитета (Госдумы) по обороне обратился. Мы на уши поставили и военную прокуратуру, и руководство региона, и министерство обороны. Надеемся, что его (мобилизованного) вернут», – отметил он.

«Но можно было бы не отправлять в Ростов человека из Забайкальского края. Ведь это все деньги, и все это человеческая глупость. И таких вот глупостей предостаточно, которые негативно влияют на общий фон и дают возможность вести против нас информационную войну», – констатировал Нилов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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