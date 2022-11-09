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Среда, 9 ноября 2022, 16:41 мск

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Госдума приняла закон о дополнительных выплатах награжденным тремя орденами Мужества

Госдума приняла закон о дополнительном материальном обеспечении граждан, награжденных тремя орденами Мужества и «За личное мужество».

Согласно этому документу, дополнительные ежемесячные выплаты таким гражданам составят в размере 330% от размера социальной пенсии.

По данным авторов инициативы, сейчас в России 196 таких орденоносцев. Из них 124 человека – по линии МВД, 56 человек – по линии Министерства обороны, 13 человек – по линии ФСБ, три человека – по линии МЧС.

Орденом Мужества награждают тех, кто совершил подвиг, рискуя жизнью, – в бою и не только. Сейчас право на дополнительное пенсионное обеспечение уже имеют россияне, награжденные орденом Ленина, орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III или IV степени, герои Советского Союза и герои России.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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