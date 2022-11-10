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Четверг, 10 ноября 2022, 14:27 мск

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Госдума поддержала «кредитные каникулы» для пострадавших в ЧС

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в закон «О потребительском кредите (займе)», которые предполагают в случае чрезвычайной ситуации возможность оформить кредитные каникулы.

Согласно документу, перечень трудных жизненных ситуаций будет расширен для заемщиков, которые признаны пострадавшими в результате ЧС природного или техногенного характера. Такие граждане получат право обратиться к кредитору с требованием об отсрочке оплаты обязательств по кредитному или ипотечному договору.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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