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Четверг, 10 ноября 2022, 14:27 мск

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Законопроект, запрещающий высаживать инвалидов из общественного транспорта, принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий высаживать инвалидов из общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Документ предусматривает введение запрета на высадку за отсутствие билета или проездного документа инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица.

Сейчас в случае, если инвалид едет в транспорте один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его вынуждают покинуть общественный транспорт, отметили в Госдуме.

Ранее была введена ответственность за высадку из транспорта детей-безбилетников, которые едут без сопровождения взрослых.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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