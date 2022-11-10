В России продолжает действовать «пятая колонна» – депутат Госдумы

В России до сих пор действуют законы «пятой колонны», навязанные Международным валютным фондом (МВФ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. При этом политик раскритиковал «Единую Россию» за поддержку очень спорных решений правительства РФ, а кабинет министров – за повышение тарифов на га газ фоне выплаты огромных дивидендов «Газпрома».

«В начале СВО, еще 8 месяцев назад говорили о том, что необходима мобилизация промышленности и отменить надо 44-й закон, который на два месяца тормозит принятие любых решений. Это закон, который нам навязал МВФ. До сих пор законы «пятой колонны» действуют у нас в РФ», – заявил Бессонов.

В то же время парламентарий обратил внимание на решение правительства о повышении тарифов на газ. «Почему принимается решение о том, чтобы в декабре поднять стоимость тарифов, кто-нибудь может объяснить, есть математики здесь, когда выплачиваются дивиденды «Газпрома» в 1,2 трлн рублей?» – обратился он к журналистам.

«Есть доходы «Газпрома» – огромные, и в это время в декабре собираются увеличить стоимость газа. Наше предложение: по себестоимости промышленным предприятиям давать газ, электрическую энергию, бензин, чтобы продукция наша была дешевая и доступная. Почему до сих пор правительство этих решений не принимает?» – возмутился депутат.

При этом Бессонов отметил, что Госдуме сложно повлиять на решение таких важных вопросов. «Нам тяжело действовать через прокладку безмолвной партии «Единая Россия». Вчера принят закон, который дает преференции судьям, и, скажем так, ущемляет право на защиту. К сожалению, «Единая Россия» не слышит доводов депутатов КПРФ. В государстве, где 0,28 оправдательных приговоров еще давать власть судьям, – это перебор. Поэтому сегодня рассматривается Избирательный кодекс. Как говорил Иосиф Сталин, кадры решают все. К сожалению, кадры в РФ сейчас таким образом избираются, что люди голосуют за одних, а руководят другие», – заключил парламентарий.

Москва, Мария Соколова

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