Законопроект о введении уголовной ответственности для агрессивных коллекторов принят в первом чтении

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект об введении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Принятия этого закона ждут люди. Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией. Административной ответственности, которая сегодня предусмотрена статьей КоАП (за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности), в таких случаях очевидно недостаточно, поэтому депутаты Государственной Думы инициировали законопроект об установлении уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов», – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как пояснил один из соавторов документа, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, необходимость разработки документа обусловлена огромным количеством жалоб граждан на незаконные действия по возврату просроченной задолженности. «До 30 тысяч таких обращений получает ФССП России ежегодно», – подчеркнул он.

Пискарев добавил, что предложенные санкции «весьма серьезные, но, как говорят, справедливые».

За незаконные действия предлагается установить штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы на период до пяти лет.

Те же деяния, совершенные организованной группой, будут наказываться лишением свободы на срок до 10 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

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