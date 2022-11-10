«Запрет на развитие экономики»: Госдума одобрила новое «бюджетное правило»

Бюджетное правило, которое будет возрождено в России с начала 2023 года, станет фактическим «запретом» на развитие экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин сегодня перед принятием соответствующего законопроекта на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, введение такого правила сравнимо с государственной изменой.

«Бюджетное правило – это запрет развивать российскую экономику, который мы сейчас вводим фундаментально в Бюджетный кодекс. Это настолько токсично, настолько оскорбительно для граждан РФ, что министр экономического развития, когда ему заикнулись об этом, долго и убедительно объяснял, что это невозможно и этого не может быть. Тем не менее, это есть», – подчеркнул Делягин.

Парламентарий обратил внимание ранее замороженный Фонд национального благосостояния (ФНБ), куда поступали средства по предыдущему бюджетному правилу. «ФНБ нужен для того, как мы видели, чтобы в России не было заводов, а чтобы у вооруженных сил Украины было оружие убивать наших солдат и офицеров. И сейчас этим законопроектом мы на вопрос (Павла) Милюкова – глупость или измена, даем совершенно четкий, однозначный и исчерпывающий ответ», – заявил он.

«С этой трибуны в качестве обоснования этого закона было сказано, чуть-чуть другими словами, – ну, господа, ну бюджет же фиктивный, мы же принимаем сейчас фиктивный бюджет, в котором нет и не будет тех денег, скорее всего, которые туда записаны. Так вот, денежки эти будут, потому что, помимо доходов от нефти, там зафиксирован рост цен в экономике – называется дефляция ВВП, не только на потребительском рынке, а в целом в экономике. Напоминаю, потому что не все читали, что рост цен в экономике на следующий год запланирован государством на уровне 3,4%. И бюджет сверстан, исходя именно из этих денег», – пояснил депутат.

При этом Делягин подверг критике планируемое в следующем году увеличение госдолга. «Не нужно брать займы и выкармливать нашими руками финансовых спекулянтов, потому что нужно же выяснить какая цена кредита на самом деле. Так вот, бюджет берет взаймы не на независимом рынке, он берет взаймы прежде всего у государственных банков. То есть в принципе, он может брать взаймы под 0%, и никого, кроме кучки государственных олигархов, это не заинтересует», – сказал Делягин, подчеркнув, что фракция «эсеров» будет голосовать против «бюджетного правила».

В итоге Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые возрождают «бюджетное правило» в смягченном варианте. Устанавливается объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023-2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года. Это соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном курсе в диапазоне 65-75 рублей за доллар.

Предельный объем расходов бюджета РФ в рамках этого правила определяется как сумма ненефтегазовых доходов, базовых нефтегазовых доходов, расходов на обслуживание госдолга, а также квази-фискальных операций. В 2023-2024 годах расходы будут выше на фоне дефицита бюджета в 2% и 1,4% ВВП соответственно. В связи с этим временно устанавливаются предельные границы использования средств ФНБ на покрытие дефицита бюджета – 2,9 трлн рублей в 2023-м и 1,6 трлн – в 2024 году.

Правительству РФ для обеспечения гибкости в покрытии дефицита бюджета и сохранения средств ФНБ предоставляется право привлечь внутренние госзаимствования в 2023 году в сумме до 1 трлн рублей сверх установленных лимитов вместо использования средств ФНБ. Кабмин также сможет принимать решения о предоставлении в 2023 году не предусмотренных программами госгарантий РФ в порядке и на условиях, которые сам определит.

Москва, Мария Соколова

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