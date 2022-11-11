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Пятница, 11 ноября 2022, 16:58 мск

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Глава Сбербанка назвал критический для российской экономики курс рубля

Для российской экономики критическим может оказаться курс доллара в 50 рублей, при котором у ряда отраслей могут начаться проблемы. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью на телеканале «Россия 24».

«Мы делали оценку критического курса рубля для экономики. До курса 50 (рублей за доллар) нет ни одной убыточной отрасли. Поэтому 50 рублей за доллар – это такая переломная величина, после которой начинаются действительно проблемы в ряде отраслей», – сказал Греф (цитата по РИА «Новости»).

«Но я не думаю, что такой курс мы увидим. Я думаю, что мы увидим постепенное ослабление рубля в следующем году. И интересы всех, в том числе интересы экспортеров, будут сбалансированы», – отметил банкир.

Стоит отметить, что Банк России на выходные и понедельник установил официальный курс доллара на уровне 60,2179 рубля, евро – 61,5416.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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