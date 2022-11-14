Дезертирство может стать основанием для лишения приобретенного гражданства РФ

В Госдуму внесена поправка к проекту базового закона «О гражданстве», согласно которой за дезертирство, сдачу в плен и неисполнение приказа могут лишить приобретенного гражданства РФ. Как сообщает ТАСС, авторами поправки стали сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Виктор Бондарев и Григорий Карасин.

Сенаторы предлагают дополнить ч. 1 ст. 24 законопроекта, где указаны основания для прекращения приобретенного российского гражданства. Они хотят расширить перечень преступлений, за совершение которых будут прекращать гражданство. Среди таких преступлений сенаторы предлагают указать в том числе добровольную сдачу в плен (ст. 352.1 УК РФ), неисполнение приказа в период военного положения (ч. 2.2 ст. 332 УК РФ), а также дезертирство в период военного положения или мобилизации (ст. 338 УК РФ).

Кроме того, предлагается включить в данный перечень статьи о самовольном оставлении военной части или места службы (ст. 337 УК РФ), уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни (ст. 339 УК РФ), нарушении правил несения боевого дежурства, пограничной и караульной службы (статьи 340, 341, 342 УК РФ).

Прекращать гражданство РФ также предлагается за умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ), за повреждение или уничтожение военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК РФ) и за утрату военного имущества (ст. 348 УК РФ).

Накануне глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что в нижнюю палату поступила поправка, согласно которой допускается лишение приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к нарушению территориальной целостности России и за участие в деятельности нежелательных неправительственных организаций.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря прошлого года внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве РФ». Документ предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство более чем для 20 категорий лиц. Одновременно законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него. 5 апреля Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении.

Москва, Андрей Дорофеев

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