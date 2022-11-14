«Подушка безопасности» России может стать источником вооружения Украины, – депутат Госдумы

Запланированное правительством РФ наращивание госдолга ничем не обосновано, а созданная «подушка безопасности» может превратиться в источник средств для очередного вооружения Украины. Об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева, комментируя проект федерального бюджета на предстоящие три года. По ее оценке, только обслуживание займов сравнимо с бюджетными расходами на здравоохранение и образование.

«Уже на данный момент при том, что за последние 12 лет фактически дефицитным бюджет был только 4 года, и, следовательно, в займах никакой потребности не было, накоплен значительный долг. Расходы на обслуживание долга (то есть проценты) уже сравнимы с расходами федерального бюджета на образование и здравоохранение. Поэтому, вместо того чтобы брать в долг и потом годами платить проценты, лучше использовать собственные средства бюджета, которые направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), не создавать искусственную задолженность», – отметила Дмитриева в своем телеграм-канале.

Парламентарий также обратила внимание на запланированное кабмином возвращение «бюджетного правила», несмотря на «заморозку» – фактически конфискацию $300 млрд, которые, в том числе, входили в ФНБ. «Правительство продолжает настаивать на необходимости его (бюджетного правила) дальнейшего формирования. В Бюджетный кодекс включаются нормы нового «бюджетного правила», согласно которому нефтегазовые доходы по-прежнему разделяются на базовые и дополнительные нефтегазовые доходы. Базовые доходы поступают в бюджет, а дополнительные должны направляться в Фонд национального благосостояния. При этом непонятно в чем, в каких валютах и активах эти деньги будут храниться», – отметила депутат.

«Созданная ранее «подушка безопасности», а именно вложения в иностранные ценные бумаги, действительно явилась подушкой безопасности, но только не для нашей страны. Вполне вероятно, что они послужат источником военной помощи Украине», – заявила Дмитриева.

Депутат также отметила, что направление денег из ФНБ на расходы внутри страны в логике правительства означает «не что иное, как эмиссию, вне зависимости от того, изъяли из оборота в предыдущие годы доходы или нет».

При этом Дмитриева считает, что не все реально полученные налоговые поступления были использованы в текущем году, и это является «искусственным тормозом экономического роста и выражается в не построенных больницах, школах, дорогах, жилье».

Москва, Мария Соколова

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