«Претензий у нас очень много»: в Госдуме заявили об «абсолютно не правильной» политике Банка России

Политика Банка России не способствует развитию экономики и поддержке наиболее бедных слоев населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. Политик подчеркнул, что его фракция будет голосовать против представленных ЦБ основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие три года.

«Позиция нашей фракции резко отрицательная к той предлагаемой денежно-кредитной политике, о которой сегодня будет говорить председатель ЦБ, и мы будем голосовать против. Почему? Ключевая ставка остается на позиции 7,5%, реальные кредиты, которые сегодня как воздух нужны нашим предприятиям, включая предприятия оборонно-промышленного комплекса, в несколько раз дороже, чем эта самая ключевая ставка по факту», – констатировал Миронов.

Лидер «эсеров» обратил внимание, что ЦБ ставит чуть ли единственной задачей борьбу с инфляцией и не берет в расчет экономический рост и бедность населения, которая «катастрофически растет». «Давайте посмотрим на инфляцию. Что, мы довольны уровнем инфляции, который сегодня есть в РФ? Граждане, которые каждый день ходят в магазин, разве они не видят, что продуктовая инфляция зачастую носит уже двухзначное число и первая цифра даже более чем единица? И это как бы считается заслуга ЦБ», – подчеркнул он.

Миронов привел в пример универсальное пособие для семей с детьми, проект которого сегодня планируется обсудить во втором чтении. «Как только проблема начинается в экономике, первое, что делает ЦБ, помогает банкирам. А почему бы не помочь гражданам нашей страны, которые поддерживают президента в проведении специальной военной операции, поддерживают внешний и внутренний курс президента? Почему бы не помочь им, не сделать так, чтобы МРОТ (минимальный размер оплаты труда) был совершенно иным, чтобы пособия были совершенно иными, чем то самое универсальное? Которое, кстати, сегодня во втором чтении будет рассматриваться, и конечно же наша фракция будет воздерживаться», – отметил парламентарий.

«Это ведь лукавство, когда рассчитывается до копеечки подушевой доход каждого члена семьи. Причем, мы же предлагали, ну давайте хотя бы будем считать после вычета налогов, которые обязаны платить с доходов граждане. Нет, все это считается. И даже если высчитана сумма, не факт, что универсальное пособие будет получено в размере 100%. Где-то 75%, где-то 50%. Вот здесь, когда нищий народ – вот там копеечку считают и умрут, но не дадут лишнего, а банкам – у нас полный вперед, берите – сюда миллиарды, сюда – триллионы, лишь бы вы жировали... Абсолютно не правильная политика», – заявил Миронов.

«Уж не буду говорить о позиции ЦБ по микрофинансовым организациям, противником которых мы являемся… Не буду говорить, что коллекторы – это практически преступные сообщества, которых нужно ликвидировать как класс в нашей стране… А ЦБ считает, что это все нормально. Одним словом, претензий у нас очень много, и наша фракция будет голосовать против», – заключил Миронов.

Стоит отметить, что «Единая Россия» высказалась в поддержку основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы, выразив надежду, что у ЦБ есть стратегия, каким образом этот документ будет способствовать трансформации экономики и ее росту. ЛДПР также поддержит ЦБ, хотя считает, что есть над чем работать.

Сегодня на пленарном заседании Госдумы выступает глава Банка России Эльвира Набиуллина по основным направлениям денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы. При этом в совместном заключении трех профильных комитетов содержится рекомендация ЦБ предоставить более детальный анализ, как инструменты предложенной политики будут способствовать реализации структурной перестройки экономики страны «с учетом необходимости сохранения макроэкономической и ценовой стабильности».

Госдума отказалась от онлайн-трансляций своих пленарных заседаний.

Москва, Мария Соколова

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