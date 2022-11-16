Около 40 тонн иностранного алкоголя ввезли в Россию столичные контрабандисты

Правоохранители задержали троих жителей Москвы, которые незаконно ввезли крупную партию иностранной алкогольной продукции. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, двое граждан незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза контрабандную партию алкоголя. Транспортировка проводилась на основании фиктивных товаросопроводительных документов. Часть товара злоумышленники передали сообщнице для продажи, оставшуюся часть партии разместили на хранение в одном из складских комплексов на территории Московского региона», – рассказала Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ России и полиции противоправная деятельность была пресечена. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством) и частью 2 статьи 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции). Всем трем обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Всего из незаконного оборота изъято около 40 тонн алкогольной продукции иностранного производства без маркировки и спецзнаков, не подлежащей реализации на внутреннем рынке Российской Федерации, на общую сумму свыше 2 миллионов долларов США», – отметила официальный представитель МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

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