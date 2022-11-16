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Среда, 16 ноября 2022, 15:29 мск

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«Любую систему доведут до репрессивной…» В Госдуме назвали позорным увольнение профессора в Ульяновске

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

История с увольнением профессора университета Евгения Белого в Ульяновске подтверждает, что бездумные чиновники способны извратить любую систему, доведя ее до репрессивной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в Госдуме депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Политик назвал эти события вопиющими и позорными.

Нилов обратил внимание, что причиной ухода ученого с работы стал образовательный телеграм-канал, который не понравился в министерстве образования.

«Вопиющий случай произошел в Ульяновском университете. Профессор Евгений Белый, который является автором не анонимного, а известного телеграм-канала «Наука и университеты». 22 тысячи подписчиков. Причем, телеграм-канал не политический, а посвящен науке, образованию в нашей стране. Он стал поводом для того, чтобы ректор пригласил к себе профессора и предложил либо закрыть, либо скорректировать политику, потому как те выводы, сообщения, которые там звучат, они якобы не нравятся кому-то в министерстве образования, либо написать заявление по собственному желанию», – рассказал Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что понуждение писать заявление по собственному желанию является нарушением трудового законодательства. «Эта скандальная история закончилась тем, что профессор все-таки написал заявление, и вместо того, чтобы получить благодарность, что будучи пенсионером он продолжает заниматься наукой и обучать студентов, так вот его вынудили уйти», – отметил Нилов.

«Это позорная ситуация. И это еще раз подчеркивает порочную практику, когда, желая выслужиться перед вышестоящим начальством, начинают унижать, оскорблять и увольнять своих подчиненных. Мы обратимся в адрес министра Фалькова, чтобы провели проверку – что же там на самом деле произошло», – заявил депутат.

При этом Нилов отметил, что случай в Ульяновске, к сожалению, не единственный. «Это порочная практика, и вспоминается фраза из книги вице-премьера ельцинского правительства (Михаила) Полторанина «Власть в тротиловом эквиваленте». Он писал, что это бездумные шестеренки, которые своим поведением, – они любую систему извратят и доведут ее до репрессивной, к большому сожалению», – заключил депутат.

Евгений Белый является доктором технических наук, занимал должность руководителя института экономики и бизнеса. В УлГУ проработал более 26 лет.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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