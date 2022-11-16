Депутат Госдумы заявила об увеличении дефицита учителей

В России увеличивается дефицит школьных учителей на фоне несправедливой оплаты труда. Как заявила сегодня в Госдуме депутат от «Справедливой России – За правду» Яна Лантратова, выделяемых в бюджете средств на финансирования системы образования недостаточно.

«В связи с низким размером оплаты труда у нас увеличивается дефицит кадров, особенно в сельской местности. Молодежь не идет работать на низкие зарплаты и лямку на себе на 2-3 ставках тянут те, кто уже работает в школе. Проект «Земский учитель» замечательный, но средств, которые выделяются на него недостаточно. И как показывает практика, учитель приезжает, 2-3 года отработал и уезжает», – отметила парламентарий.

При этом депутат подчеркнула, что в России нет законодательных ограничений по минимальному окладу педагогического работника. «Оклад ограничен только МРОТ, а премиальная часть зависит от руководства учреждения, где работает педагог. И это несправедливо», – констатировала Лантратова, отметив необходимость «единой тарифной сетки по оплате педагогов по всей стране».

Москва, Мария Соколова

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