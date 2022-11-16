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Среда, 16 ноября 2022, 17:14 мск

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Госдума одобрила фиксацию кадастровой стоимости недвижимости при оформлении госуслуг

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении законопроект, который предусматривает фиксацию кадастровой стоимости недвижимости при оформлении госуслуг.

Из документ следует, если в процессе оформления собственности ее кадастровая стоимость повысилась, то плата за услугу будет взиматься, исходя из стоимости, действовавшей на дату подачи заявления. Если стоимость понизилась – будут применять пониженную ставку. Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, важно не допустить завышения кадастровой стоимости, поскольку от нее зависят цена госуслуги при регистрации и величина налога для граждан и бизнеса.

В пресс-службе нижней палаты парламента отметили, что в 2020 году Госдума уже внесла существенные законодательные изменения в государственную кадастровую оценку. Предусмотрено исправление ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также ответственность руководителей бюджетных учреждений, определяющих кадастровую стоимость.

Если исправление ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости, привело к ее уменьшению, то новое значение будет распространено на весь период со дня начала применения сведений о кадастровой стоимости.

Введена единая периодичность проведения государственной кадастровой оценки. Частично этот закон уже применяется – с 1 января 2022 года, частично вступит в силу – с 1 января 2023 года.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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